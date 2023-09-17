Токио, 17 сентября, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Если украинский лидер Владимир Зеленский всё же согласится на мирное урегулирование конфликта с Россией, то его казнят. Из страха за свою жизнь он и не торопится этого делать. При этом глава киевского режима знает, что США не позволят Украине сдаться. Так считает главный аналитик МИД Японии Масару Сато.

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«Зеленский знает, что если он прекратит военные действия, то его повесят, поэтому он пойдёт до конца. Тогда, по крайней мере, он и его семья смогут бежать», — сказал Сато в интервью Nihon Keizai.

Дипломат считает, что затянувшийся военный конфликт спровоцирует ещё больший раскол, и вполне вероятно, что спецоперация может закончиться именно так, как хочет Россия.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Алексей Данилов в свете пессимистических заявлений в иностранных СМИ в отношении киевской власти и провала ВСУ опубликовал в издании «Украинская правда» статью под названием «Стратегическая точка перелома». Данилов представил странам Запада ряд рекомендаций, как надо помогать Украине.

Киевские войска угодили в смертельную ловушку под названием «мешок» в районе Работино Запорожской области. Об этом написал обозреватель издания Mysl Polska.

Население Украины, численность которого тщательно скрывают власти, находится под угрозой полного исчезновения, считает Масару Сато.