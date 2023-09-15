Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Украине не следовало бы «плясать под чужую дудку», заявил 15 сентября президент России Владимир Путин.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о возможности переговоров с Украиной и комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «Россия и Украина всё-таки станцуют своё танго», президент отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но заявлений из Киева о возможности таких переговоров никто не слышал.

«Танго — это, конечно, хорошо. Но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так всё время и будут под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать всем в любом случае придётся «Барыню», или, в лучшем случае, «казачка», — сказал президент.

Ранее, комментируя те же высказывания Блинкена, Владимир Путин напомнил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров, и отметил, что Киев должен в первую очередь отменить собственный запрет на ведение переговоров с Россией.

В Киеве ранее заявляли, что считают условием начала мирных переговоров «возвращение Украины к границам 1991 года» (с Крымом).

Президент Украины Владимир Зеленский сознательно отказывается от мирного урегулирования конфликта, игнорируя заявления Путина о готовности к переговорам, отмечал Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы. В Киеве заинтересованы в продолжении военного конфликта, на котором власти страны зарабатывают, а президент Украины отказывается от прекращения конфликта ещё и для того, чтобы не проводить выборы и сохранить свою власть, считает эксперт.

В Кремле и МИД РФ ранее отмечали, что Россия готова к мирным переговорам, а чтобы они начались, Киев должен выполнить все требования, поставленные перед началом СВО признать новые территориальные реалии — возвращение четырёх регионов в состав России. Пока такие условия для начала переговоров не сложатся, СВО будет продолжаться, все её задачи будут выполнены, отмечали в Москве.