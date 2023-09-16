Вашингтон, 16 сентября, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Заседание Совета безопасности ООН высокого уровня по Украине, в котором будет участвовать киевский лидер Владимир Зеленский, едва ли станет результативным, «выхлопа» от него не будет, скорее заседание станет очередным шоу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Council.gov.ru Василий Небензя

«Это будет очередное «шоу», главная роль в котором отводится украинскому президенту. Для него роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара, если не сказать — лицедейства», — сказал Небензя РИА Новости.

Западнее делегации в ООН даже не пытаются подойти к украинскому кризису всерьёз, обсудить его содержательно, их интересует исключительно пиар-эффект, добавил постпред.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Небензя также отметил, что на заседании ООН по украинскому вопросу 20 сентября российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Зеленский может появиться на заседании Совета Безопасности ООН за одним столом с главой МИД России. В предварительной программе сессии сказано, что в первой половине дня 19 сентября на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН запланировано выступление главы киевского режима.

Президент России Владимир Путин 18 августа утвердил состав российской делегации на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Её возглавил Лавров. Также в состав делегации включены заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в конце августа 2023 года заявил, что не видит перспектив завершения конфликта на Украине в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что «надежда умирает последней».

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров. Для начала таких переговоров Киев должен отменить собственный запрет на ведение диалога с Россией, объяснял президент. В Кремле и МИД РФ ранее также сообщали, что для начала переговоров необходимо, чтобы Киев выполнил все требования, поставленные перед началом СВО, и признал новые территориальные реалии — возвращение четырёх регионов в состав России. В противном случапе СВО будет продолжаться, все её задачи будут в любом случае выполнены, отмечали в Москве.