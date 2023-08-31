Нью-Йорк, США, 31 августа, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит перспектив завершения конфликта на Украине в ближайшее время, такое заявление он сделал 31 августа.

Иван Шилов ИА Регнум

«Надежда никогда не умирает. Но, конечно, я солгу, если скажу, что мы видим на обозримом горизонте возможность мира на Украине. Я думаю, пока мы к этому не пришли», — сказал Гутерриш.

По его словам, очень важно принимать меры, чтобы снизить сильное негативное влияние этого конфликта на мир.

Как сообщало ИА Регнум ранее, генсек ООН 31 августа также заявил журналистам, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с «конкретными предложениями» по возобновлению действия зерновой сделки.

Лавров, в свою очередь, 31 августа сказал, что Россия ценит усилия генсека ООН, но в тех предложениях по зерновой сделке, которые были переданы Москве на полях саммита БРИКС, никаких гарантий для Москвы не содержалось и были только новые обещания.