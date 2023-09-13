Брянск, 14 сентября, 2023, 00:57 — ИА Регнум. ВСУ в очередной раз пытались атаковать Брянскую область беспилотником. Попытка была пресечена, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В третий раз за последние часы киевский режим пытался атаковать объекты на территории Брянской области около 00:30 мск 14 сентября.

В ведомстве сообщили, что средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ предприняли попытку атаковать Брянскую область беспилотниками вечером 13 сентября, около 22:00 мск. Над Унечским районом региона были сбиты два БПЛА.

Затем средствами противовоздушной обороны в 00:10 по мск 14 сентября ликвидировали два беспилотника самолётного типа над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

На Украине поздним вечером 13 сентября воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях.