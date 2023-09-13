На Украине воздушную тревогу объявили в двух областях
На Украине воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях
Днепропетровск, Украина, 14 сентября, 2023, 00:01 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 13 сентября воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
По данным официального ресурса для оповещения населения, в 23:40 по местному времени сирены взвыли в Николаевской области.
В 23:43 об опасности с воздуха предупредили население Днепропетровской области.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 сентября, около 22:00 мск, была пресечена попытка ВСУ атаковать Брянскую область. Два беспилотника самолётного типа были сбиты дежурными средствами ПВО.
В Белгородской области системы противоздушной обороны 13 сентября сбили беспилотник над селом Тулянка в Валуйском городском округе.