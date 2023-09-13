Днепропетровск, Украина, 14 сентября, 2023, 00:01 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 13 сентября воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным официального ресурса для оповещения населения, в 23:40 по местному времени сирены взвыли в Николаевской области.

В 23:43 об опасности с воздуха предупредили население Днепропетровской области.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 сентября, около 22:00 мск, была пресечена попытка ВСУ атаковать Брянскую область. Два беспилотника самолётного типа были сбиты дежурными средствами ПВО.

В Белгородской области системы противоздушной обороны 13 сентября сбили беспилотник над селом Тулянка в Валуйском городском округе.