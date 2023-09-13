Унечский район, Брянская область, 13 сентября, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Вечером 13 сентября около 22:00 мск была пресечена попытка ВСУ атаковать Брянскую область. Об этом сообщили в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава региона написал, что атака украинских террористов была пресечена.

«Над Унечским районом сбиты два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — заверил губернатор.

Все оперативные и экстренные службы работают на месте.

Два беспилотника самолётного типа были сбиты дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области, уточнили в Минобороны России.

Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО 13 сентября уничтожили беспилотный аппарат на территории Тверской области, пострадавших нет.

Беспилотник уничтожен на территории Конаковского округа.

5 сентября Минобороны проинформировало о перехвате украинского дрона, направленного для совершения террористической атаки, над Тверской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что силы ПВО уничтожили беспилотник в районе села Завидово Конаковского муниципального округа, когда он летел в направлении столицы.