Брянск, 14 сентября, 2023, 00:48 — ИА Регнум. В Брянской области 14 сентября после полуночи была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Средствами противовоздушной обороны в 00:10 по мск были ликвидированы два беспилотника самолётного типа над территорией Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что беспилотники были уничтожены над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом. Глава региона подчеркнул, что в результате атаки ВСУ разрушений и пострадавших нет.

«Спасибо нашим защитникам!», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 сентября, около 22:00 мск, была пресечена попытка киевских боевиков атаковать Брянскую область. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Над Унечским районом сбиты два БПЛА.

В Белгородской области системы противоздушной обороны 13 сентября сбили беспилотник над селом Тулянка в Валуйском городском округе.