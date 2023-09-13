Донецк, 13 сентября, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Киевские власти из-за больших потерь ВСУ агитируют на военную службу женщин. Об этом РИА Новости рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам Гагина, на Украине запустили рекламную кампанию по призыву женщин воевать.

«Это касается не только женщин, которые имеют военно-учётные специальности, это касается в принципе женщин. Их сейчас пытаются агитировать участвовать в боевых действиях», — пояснил советник.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники МВД Украины и военной службы правопорядка с 9 сентября начали массовою проверку людей и транспорта в Киеве и Киевской области, чтобы выявить дезертиров.

Жителей предупредили, что нужно постоянно носить с собой документы и не брать оружие. Правоохранителям также поручили проверять места проживания, но в ведомствах понимают, что это сопряжено с нарушениями, поэтому проверяющие будут входить туда, куда их впустят, отметил собеседник.

Министр обороны России Сергей Шойгу 6 сентября сообщил, что с начала контрнаступления 4 июня ВСУ потеряли свыше 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

В стране почти не осталось тех, кто может идти на фронт, поэтому Киев требует от Варшавы выдворять обратно молодых украинцев.

Обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен также сообщил, что из-за чудовищных потерь президент Украины Владимир Зеленский добивается возвращения из Польши украинских мужчин. Варшава уже начала выдачу Киеву украинцев.

Украинские СМИ в начале сентября также сообщили, что минобороны Украины издало приказ о призыве в ряды армии мужчин с бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом и вылеченным туберкулёзом. Также годными приказано считать людей с кратковременными проявлениями расстройств психики, невротическими расстройствами, медленно прогрессирующей болезнью центральной нервной системы и с эпизодическими и пароксизмальными расстройствами.