Киев, 9 сентября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Украины и военной службы правопорядка с 9 сентября начали массовою проверку людей и транспорта в Киеве и Киевской области, чтобы выявить дезертиров. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua», ссылаясь на источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Будут перекрывать целые районы. Проверять будут как военных, так и гражданских. Цель таких мероприятий — выявление дезертиров и незарегистрированного оружия или боеприпасов», — сообщили журналистам.

Источник уточнил, что после столичного региона проверки будут проводить по всей стране. Жителей предупредили, что нужно постоянно носить с собой документы и не брать оружие. Правоохранителям также поручили проверять места проживания, но в ведомствах понимают, что это сопряжено с нарушениями, поэтому проверяющие будут входить туда, куда их впустят, отметил собеседник.

Министр обороны России Сергей Шойгу 6 сентября сообщил, что с начала контрнаступления 4 июня ВСУ потеряли свыше 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что в стране почти не осталось тех, кто может идти на фронт, поэтому Киев требует от Варшавы выдворять обратно молодых украинцев.

Обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен также сообщил, что из-за чудовищных потерь президент Украины Владимир Зеленский добивается возвращения из Польши украинских мужчин. По информации польской газеты Rzeczpospolita, Варшава уже начала выдачу Киеву украинцев.

Украинские СМИ в начале сентября также сообщили, что минобороны Украины издало приказ о призыве в ряды армии мужчин с бессимптомным ВИЧ, вирусными гепатитам и вылеченным туберкулёзом. Также годными приказано считать людей с кратковременными проявлениями расстройств психики, невротическими расстройствами, медленно прогрессирующей болезнью центральной нервной системы и с эпизодическими и пароксизмальными расстройствами.