Вашингтон, 13 сентября, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Военные российской армии отлично знают и понимают, за что они сражаются на Украине. Об этом заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Марина Каширская ИА REGNUM Танки

В подтверждение своего заключения Риттер привёл в пример подвиг экипажа российского танка «Алёша», который в одиночку вступил в бой с двумя танками и шестью БМП ВСУ и всех их уничтожил.

Американский военный посоветовал бывшему директору ЦРУ Дэвиду Петреусу посмотреть на монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, чтобы лучше понять Россию.

«Петреус всё сидит и надеется, что россияне дрогнут, что они побегут, но никаких свидетельств того, что это произойдёт, нет. Русские знают, ради чего сражаются», — сказал Скотт Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, младший сержант Егор Шубин проявил профессионализм и самоотверженность в одном из боёв в зоне проведения спецоперации.

Оператор расчёта станции артиллерийской разведки танковой бригады группировки «Восток» Шубин под миномётным обстрелом выявлял позиции артиллерии противника на одном из участков южнодонецкого направления. Вся группировка ВСУ была уничтожена.

5 августа в Минобороны РФ отметили, как во время боя с танком «Алёша» противник потерял более 100 боевиков убитыми и ранеными. Умелое управление боевой машиной и грамотное использование условий местности для скрытного перемещения, а затем выход на огневой рубеж российского танка стал для ВСУ неожиданностью.

В первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника, а в последующие 30 минут были ликвидированы один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro производства США вместе с десантом.

Герою России Алексею Неустроеву подарили табун лошадей, автомобиль УАЗ и земельный участок.

Оружие, которое поставляют Украине страны Запада, не влияет на ход военного конфликта с Россией. Своё мнение в статье для Global Times озвучил американский журналист, политический обозреватель из Праги Брэдли Бланкеншип.