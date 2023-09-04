Усть-Алданский район, Якутия, 4 сентября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Наводчику танка «Алёша» Герою России Алексею Неустроеву подарили табун лошадей, автомобиль УАЗ и земельный участок. Об этом 4 сентября рассказал глава села Танда в Усть-Алданском улусе Якутии Савва Егоров. Торжественное мероприятие состоялось в районном центре улуса, селе Борогонцы.

Максим Блинов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и наводчик-оператор Алексей Неустроев

«Главы наслегов Усть-Алданского района решили подарить ему табун лошадей. Если точнее, 10 жеребят и одного жеребца. Друзья-земляки подарили ему земельный участок в СОНТ «Сатал» в Якутске. А глава Усть-Алданского района вручил Лёше ключи от автомобиля УАЗ», — поделился Егоров с РИА Новости.

Родное село Неустроева располагается в 40 км от райцентра, в Танде проживают 626 человек. Неустроев стал четвёртым Героем России из Танды: в 1923 году Гаврил Егоров стал Героем Гражданской войны, в 1943 году Владимир Лонгинов — Героем Советского Союза, в 2014 году Михаил Готовцев — первым на Дальнем Востоке Героем труда России. Егоров добавил, что односельчане желают скорого возвращения Неустроева, которого знают как скромного парня, помогавшего до СВО со сварочными работами и сборкой вездеходов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа президент России Владимир Путин вручил членам экипажа «Алёши» золотые звёзды Героев России. Это произошло во время празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве, на котором Путин присутствовал лично. Обращаясь к танкистам и гостям праздника, глава государства напомнил, что экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил подвиг, не только победив в бою, но и сумев спасти товарищей, танк которых подбили.

Глава Якутии Айсен Николаев 30 августа вручил экипажу танка сертификаты на сумму 1,5 млн рублей. Он отметил, что Путин поблагодарил всю республику за храбрость и героизм военнослужащих, российский лидер указал на патриотизм якутян, преданность Родине.

Экипаж танка «Алёша» ликвидировал украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожив в ходе боя восемь единиц вражеской бронетехники. После ликвидации последней боевой машины ВСУ, «Алёша» ещё 40 минут прикрывал мотострелков. Всего в ходе боя потери ВСУ помимо техники составили более 100 боевиков.