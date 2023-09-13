Вашингтон, 13 сентября, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Оружие, которое поставляют Украине страны Запада, не влияет на ход военного конфликта с Россией. Своё мнение в статье для Global Times озвучил американский журналист, политический обозреватель из Праги Брэдли Бланкеншип.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Автор, перечисляя разное «чудо-оружие», в том числе «Джавелины», HIMARS, «Леопарды», крылатые ракеты, «Брэдли», F-16, а также боеприпасы с обедненным ураном, констатировал, что ни одно из них принципиально не изменило ситуацию на Украине.

Он иронично заметил, что «блестящие игрушки» Запада — не гарантия разрешения конфликта.

«Дело не в том, у кого самые блестящие игрушки, а в том, у кого больше войск, танков и артиллерии, и кто может быстро их развернуть. На этом фронте Россия явно превосходит Украину», — заключил Брэдли Бланкеншип, добавив, что общественность на западе выражает недовольство военной помощью киевской армии, а люди активно задают вопросы — достигнут ли обе стороны мирного урегулирования.

Как сообщало ИА Регнум, некоторые чиновники, политики и военные в странах Запада всё настойчивее стали заявлять о провале тактики Украины в конфликте с Россией — медленный прогресс на поле боя приводит к ссорам из-за применяемой стратегии. В силу сложившихся обстоятельств после летнего контрнаступления киевской армии на Западе сомневаются, что осеннее наступление до холодов закончится успехом. Британский журнал The Economist собрал мнения западных экспертов.

Десятки чиновников скептически относятся к тому, что крупный прорыв случится до зимы.

Западные военные и политики, по утверждению британского журнала, признают, что ВСУ быстро увязли в плотных минных полях, прикрытых российской артиллерией, беспилотниками и вертолётами.