Москва, 18 августа, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Младший сержант Егор Шубин проявил профессионализм и самоотверженность в одном из боёв в зоне проведения специальной военной операции, сообщил начальник пресс-центра Восточной группировки Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По словам офицера, оператор расчёта станции артиллерийской разведки танковой бригады группировки «Восток» Шубин выявлял позиции артиллерии противника на одном из участков южнодонецкого направления.

«В ходе одного из боев, несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел украинских войск, младшему сержанту Шубину удалось лично определить координаты артиллерийских орудий ВСУ и передать информацию об их местоположении на командный пункт», — отметил Чехов.

Российские артиллеристы поразили все обнаруженные объекты украинских войск, заключили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в Минобороны РФ отметили, как во время боя с танком «Алёша» противник потерял более 100 боевиков убитыми и ранеными. Умелое управление боевой машиной и грамотное использование условий местности для скрытного перемещения, а затем выход на огневой рубеж российского танка стал для ВСУ неожиданностью.

В первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника, а в последующие 30 минут были ликвидированы один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro производства США вместе с десантом.