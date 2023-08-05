Москва, 5 августа, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Во время боя с танком «Алёша» противник потерял более 100 боевиков убитыми и ранеными. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кадр из видео

В пресс-службе пояснили, что на подходе к одному из населённых пунктов военнослужащий танкового экипажа «Алёша» обнаружил 8 единиц техники противника, в том числе два танка, которые находились в одной из ближайших лесополос.

Командир экипажа танка старший лейтенант Расим Баксиков принял решение незамедлительно вступить в бой с превосходящими силами противника.

«Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника, а в последующие 30 минут были ликвидированы один бронетранспортёр «М113» и пять бронетранспортёров «MaxxPro» производства США вместе с десантом.

«Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, экипаж танка «Алёша», разгромивший в ходе боя на запорожском направлении колонну бронетехники ВСУ, представлен к званию Героев России.

Ранее один из танкистов процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что, если драка неизбежна, нужно бить первым. Он также передал привет производителям танков Leopard, заявив, что скоро приедут Abrams, с ними тоже познакомимся. Второй герой скромно сообщил, что у экипажа такой каждый выезд, и они не думали, что всё получится так удачно. Он отметил заслуги оператора-наводчика, назвав его волевым человеком. Военнослужащий-танкист из Якутии передал привет землякам.

На брифинге 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с российским танком, который остановил идущую в атаку колонну бронетехники ВСУ, уникальна, её можно разбирать в учебниках.

31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты на территории России.

Потери Вооруженных сил Украины за июль составили 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж боевой машины. Он сообщил, что этот экипаж, кроме проявления героизма в Запорожской области, участвовал в освобождении населённых пунктов на севере ДНР.