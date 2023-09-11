Москва, 11 сентября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Запрет для граждан России ввозить на территорию ЕС автомобили, смартфоны и личные вещи объясняется расизмом руководителей Евросоюза, заявила 11 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза. Это расизм как он есть. Сейчас это вырывается наружу, как гнойник, который не лечили и который просто уже стал свищом», — сказала Захарова журналистам на полях Восточного экономического форума.

Как сообщало ИА Регнум ранее, с аналогичной оценкой выступил и заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также предложил приостановить отношения с ЕС и вывезти российских дипломатов в Москву, предположив, что это заставит Брюссель испугаться, поскольку подобные отъезды дипломатов могут быть знаком приближения «вполне определённых событий».

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что Россия должна ответить на данный запрет Евросоюза зеркальными мерами. Решение Брюсселя он назвал «дискриминацией в чистом виде».

В Еврокомиссии ранее подтвердили, что ввоз гражданами России личного автомобиля на территорию ЕС будет трактоваться как «запрещённый импорт», при этом срок, на который ввозится автомобиль, не имеет значения. Кроме того, гражданам России запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.