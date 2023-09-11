Москва, 11 сентября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. На новые запреты, введённые властями Евросоюза для граждан России, Москва должна ответить приостановкой дипломатических отношений с ЕС, написал 11 сентября в своём Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщало ИА Регнум, в Еврокомиссии ранее заявили, что ввоз гражданами РФ личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Кроме того, гражданам России запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и даже средства личной гигиены.

«Что с этим делать? Уж точно не вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза. Мы не расисты в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС. Да и те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию. Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну», — предложил Медведев.

Такой шаг испугал бы Брюссель, поскольку отзыв дипломатов может служить знаком приближения «вполне определённых событий», пояснил зампред главы Совбеза.

Своим решением в Еврокомиссии показали, что считают граждан России людьми второго сорта, «шариковыми», отметил Медведев. Введение таких ограничений — плевок в лицо всем жителям РФ, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комментируя решение Еврокомиссии, заявил, что введение таких ограничений для россиян является «дискриминацией в чистом виде», на которую Россия должна ответить зеркальными мерами.

Расизм, который исповедуют руководители Евросоюза, «вырывается наружу, как гнойник, который не лечили», отметила в свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что подобные ограничения ЕС уже не могут объясняться ни стремлением причинить вред экономике России, ни желанием получить дополнительные преимущества для своей экономики — это просто чистый расизм, сказала Захарова.