Хельсинки, 12 сентября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Въезд автомашин с российской регистрацией в Финляндию по-прежнему разрешен, им не грозит конфискация в соответствии с ранее распространенными разъяснениями Еврокомиссии. Об этом сообщил финский телерадиоканал Yle, ссылаясь на комментарий МИД страны.

Петр Ковалев/ТАСС

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нём заблаговременно», — заявила глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара.

Она отметила, что новостные заголовки о конфискации автомобилей не соответствуют действительности.

Как передавало ИА Регнум, в Еврокомиссии ранее заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и даже средства личной гигиены.

Основанием для «раздевания на границе» стал документ под называнием «регламент 833/2014», одна из статей которого позволяет оформить конфискацию как изъятие товаров, якобы предназначенных на продажу в стране Евросоюза (в нарушение антироссийских санкций).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что расизм, который исповедуют руководители Евросоюза, «вырывается наружу, как гнойник, который не лечили». Она подчеркнула, что подобные ограничения ЕС уже не могут объясняться ни стремлением причинить вред экономике России, ни желанием получить дополнительные преимущества для своей экономики, — это просто чистый расизм, сказала Захарова.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал приостановить дипломатические отношения с ЕС. Своим решением в Еврокомиссии показали, что считают граждан России людьми второго сорта, «шариковыми», отметил Медведев. Введение таких ограничений — плевок в лицо всем жителям РФ, добавил он.