Владивосток, 12 сентября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность государств в ближайшей исторической перспективе, и руководство России это понимает. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

РИА Новости/ Министерство обороны РФ Лазерный комплекс «Пересвет»

«Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим», — заявил президент страны.

Оружие на новых физических принципах предполагает использование качественно новых либо ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия обычно относят радиочастотное, лазерное, инфразвуковое и другие.

Как передавало ИА Регнум, в России создали новые аэрозольные боеприпасы (АОБ), которые способны скрывать военную технику от высокоточного оружия с радиолокационным наведением. Системам наведения высокоточных боеприпасов во время их следования к цели необходимо «уточнять» свой маршрут — «видеть» свою цель, однако новая аэрозольная завеса не даёт такой системе этого делать.

В России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило», который предназначен для штурмовых групп. Новинка сможет осуществлять подвоз боеприпасов, вести транспортировку грузов и раненых, заряжать радиостанции и квадрокоптеры.

Ранее замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал, что входящие в её состав предприятия начали серийно производить новейшие самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ» калибра 152 мм до окончания испытаний. Новая САУ будет способна поражать цели на расстоянии до 70 км.

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») закончил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М), предназначенного для Воздушно-десантных войск России. Боевой модуль «Сосна» оснащается двумя пусковыми установками «Сосна-Р» на двенадцать ракет каждая, которые могут поражать воздушные цели на высоте до 5 км при дальности до 10 км. Ракета модуля может лететь со скоростью до 900 м/с и наводится на цель в лазерном луче с боевого модуля ЗРК.