Москва, 11 августа, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В России создали новые аэрозольные боеприпасы (АОБ), которые способны скрывать военную технику от высокоточного оружия (ВТО) с радиолокационным наведением. Об этом 11 августа рассказал временный генеральный директор предприятия — разработчика этих АОБ — Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Антон Семеняко.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Как отметил в интервью РИА Новости Семеняко, и высокоточное оружие, и аэрозольные боеприпасы постоянно совершенствуется.

«Если ещё недавно наши АОБы защищали от ВТО с тремя системами наведения — лазерной, оптической и тепловой, то сейчас они могут противостоять и высокоточному оружию с радиолокационной системой наведения», — сказал он.

Семеняко уточнил, что у новых боеприпасов число кассет значительно увеличено для создания более плотной завесы комбинированных аэрозольно-дипольных помех.

Он рассказал, что системам наведения высокоточных боеприпасов во время их следования к цели необходимо «уточнять» свой маршрут — «видеть» свою цель, однако новая аэрозольная завеса не даёт такой системе этого делать.

«И тогда боеприпас либо уходит с курса, либо, перейдя на инерциональное управление, снижается его точность поражения. Проведённые испытания показали, что использование АОБов значительно повышает обеспечение живучести бронетехники на поле боя: заявленный принцип «один боеприпас — одна цель» не срабатывает», — пояснил Семеняко.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе предприятия — разработчика этой машины АО «Ремдизель» сообщили, что в России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило», который предназначен для штурмовых групп. Новинка сможет осуществлять подвоз боеприпасов, вести транспортировку грузов и раненых, заряжать радиостанции и квадрокоптеры.

До этого замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал, что входящие в её состав предприятия начали серийно производить новейшие самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ» калибра 152 мм до окончания испытаний. Новое САУ будет способна поражать цели на расстоянии до 70 км.