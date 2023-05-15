Москва, 15 мая, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») закончил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М), предназначенного для Воздушно-десантных войск России. Об этом 15 мая сообщили в госкорпорации.

Василий Иванов ИА REGNUM БМД-4М

Представитель Ростеха, слова которого приводит РИА Новости, напомнил, что ранее на базе БМП-3 был создан ракетный комплекс ближнего действия, оснащённый боевым модулем «Сосна», который в настоящее время продолжает проходить испытания.

«Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М», — заявил представитель госкорпорации.

Боевой модуль «Сосна» оснащается двумя пусковыми установками «Сосна-Р» на двенадцать ракет каждая, которые могут поражать воздушные цели на высоте до 5 км при дальности до 10 км. Ракета модуля может лететь со скоростью до 900 м/с и наводится на цель в лазерном луче с боевого модуля ЗРК.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая The New York Times написала, что военнослужащим ВСУ, вернувшимся из Артёмовска, «снятся в кошмарах» российские танки. При этом, по данным издания, у украинских войск недостаточно оружия для борьбы с ними.