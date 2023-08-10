Москва, 10 августа, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Входящие в государственную корпорацию «Ростех» предприятия начали серийно производить новейшие самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ» калибра 152 мм до окончания испытаний. Об этом 10 августа рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023».

Евгений Одиноков/РИА Новости Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ»

«Серийное производство, а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развёрнуто», — сказал он в интервью РИА Новости.

Замглавы Ростеха уточнил, что испытания самоходного артиллерийского орудия 2С35, которое входит в состав комплекса «Коалиция-СВ», должны закончиться в этом году.

САУ 2С35 «Коалиция-СВ» разработали в Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник» в Нижнем Новгороде. Самоходное орудие базируется на платформе танка Т-90 и предназначается для поражения на расстоянии до 70 км командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и миномётных батарей, средств ПВО и ПРО, а также бронированной техники и живой силы противника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Артяков рассказал, что новейшая российская колёсная САУ «Мальва» калибра 152 мм в ближайшие месяцы поступит на вооружение ВС России. По его словам, уже начато серийное производство этого вида орудий.

До этого замглавы Ростеха заявил, что сейчас ведётся создание модернизированного варианта САУ «Мальва» с повышенной дальностью стрельбы. По его словам, это нужно для противоборства с артиллерией НАТО.