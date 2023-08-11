Москва, 11 августа, 2023, 09:23 — ИА Регнум. В России ведутся работы по созданию беспилотного бронеавтомобиля «Зубило», предназначенного для штурмовых групп. Об этом 11 августа рассказали в пресс-службе предприятия — разработчика этой машины АО «Ремдизель».

РИА Новости Бронеавтомобиль в южном секторе СВО

«В этом году на нашем стенде на «Армии» (9-й форум «Армия — 2023». Прим. ред.) будут премьеры — бронеавтомобиль «Титан» для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием «Зубило», — сказал представитель пресс-службы в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что также беспилотный бронеавтомобиль сможет осуществлять подвоз боеприпасов, вести транспортировку грузов и раненых, заряжать радиостанции и квадрокоптеры.

При этом бронеавтомобиль «Титан» — это защищённая машина, которая предназначена для войск ВДВ, разведки и спецназа.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал, что входящие в её состав предприятия начали серийно производить новейшие самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ» калибра 152 мм до окончания испытаний.

САУ 2С35 «Коалиция-СВ» базируется на платформе танка Т-90 и предназначается для поражения на расстоянии до 70 км командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и миномётных батарей, средств ПВО и ПРО, а также бронированной техники и живой силы противника.

Замглавы Ростеха рассказал, что САУ «Мальва» калибра 152 мм в ближайшие месяцы поступит на вооружение ВС России. Он уточнил, уже началось серийное производство этого вида орудий.