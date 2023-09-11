Бухарест, 11 сентября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. В НАТО не считают, что Россия намеревалась или намеревается атаковать Румынию, жители этого региона могут чувствовать себя спокойно, заявил 11 сентября заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я хочу заверить общественность Румынии и соседних регионов в том, что причин для беспокойства нет», — цитирует Джоанэ румынский новостной сайт G4 Media.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в начале сентября власти Украины заявили, что на территории Румынии упали обломки российского беспилотника. В Бухаресте опровергали эти заявления, подчёркивая, что границы страны надёжно контролируются. Аналогичный обмен заявлениями между Киевом и Бухарестом происходил и месяцем ранее, в августе 2023 года.

Удары России по объектам в дунайском порту Рени в Одесской области, неподалёку от границы с Румынией, не создают угрозы для Бухареста, минобороны Румынии внимательно следит за действиями российской стороны, отмечали в ведомстве 3 сентября.

Позднее, 7 сентября, в минобороны Румынии заявили о нахождении обломков, предположительно, российского дрона. 10 сентября была обнаружена ещё одна группа обломков. Советника-посланника посольства России в Бухаресте Елену Копнину вызвали в МИД Румынии и выразили протест из-за якобы имевшего место нарушения воздушного пространства республики.