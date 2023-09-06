Бухарест, 7 сентября, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Румынские власти уведомили НАТО о предположительном падении на территории страны фрагментов беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возле с границы с Украиной, говорится в заявлении Североатлантического блока.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В военном блоке уточнили, что в настоящее время Румыния проводит расследование и тщательно изучает обломки беспилотника. НАТО также выразило твердую солидарность с Бухарестом.

В альянсе напомнили, что военный блок значительно увеличил свое присутствие в Черноморском регионе. В сообщении также подчеркивается, что НАТО продолжит внимательно следить за ситуацией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвэр заявил, что около населённого пункта Плауру у границы с Украиной обнаружили обломки БПЛА. Глава ведомства рассказал, что, согласно одной из версий, эти фрагменты могут быть старыми, поскольку они находились в воде в 100 метрах от берега в зоне с густой растительностью.

5 сентября румынский портал inpolitics опубликовал статью, в которой сказано, что украинская сторона стремится спровоцировать прямой конфликт России и НАТО. Авторы публикации предположили, что такой сценарий может быть реализован в случае провокационных заявлений со стороны Киева о якобы падении российских беспилотников на территории Румынии.

6 сентября британская газета Express написала, что удары российских военных по стратегическим объектам на украинской территории возле границы с румынскими землями вызвали панику в НАТО, поскольку Румыния является членом этого альянса.