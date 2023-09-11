Москва, 11 сентября, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 76,39% голосов. Таковы данные ЦИК России, опубликованные 11 сентября после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

В пользу Собянина свои голоса отдали 2 499 114 избирателей.

Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов набрал 8,11% голосов, Борис Чернышов от ЛДПР — 5,61%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 5,34%, Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») — 3,93%.

Собянин в личном блоге поблагодарил жителей Москвы за поддержку и пообещал сделать город «ещё круче и краше». Огромный путь созидания уже пройден, отметил он, а впереди — большая, трудная, сложная и очень важная работа.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам онлайн-голосования на выборах в Москве Собянин набрал 2 млн голосов. Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила о рекордной явке жителей столицы — около 50%.