Москва, 11 сентября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Россия с целью поддержки национальной валюты должна ограничить для своих граждан переводы в рублях за рубеж, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин. Об этом пишет «Лента. ру».

Дарья Драй ИА REGNUM Президент-председатель Банка ВТБ Андрей Костин

Он напомнил, что, в РФ действуют ограничения на переводы в иностранной валюте, а на рубли эти запреты не распространяются. По словам Костина, лицам, решившим вывести за рубеж большую сумму денег, ничего не мешает использовать рубль.

«Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары», — отметил глава ВТБ.

Костин предложил установить лимиты для российской валюты в размере 100 млн рублей. Эта сумма соответствует действующему в РФ запрету на перевод $1 млн.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года Экспертный совет (ЭС) по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке России предложил придерживать на промежуточных счетах суммы более 10 тыс. рублей = в рамках банковских переводов.

Средства появятся на счёте получателя только в случае прохождения пользователем дополнительной идентификации. По мнению авторов, это поможет обезопасить граждан от мошенников.

1 сентября Райффайзенбанке ввёл комиссию 50% за входящие денежные переводы в долларах США. При этом максимальный размер сбора составляет $10 тыс.

7 сентября Центробанк ещё на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они продлятся до 9 марта.