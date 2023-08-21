Москва, 21 августа, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В Райффайзенбанке сообщили о введении комиссии 50% за входящие денежные переводы в долларах США. Как стало известно 21 августа, новые правила начнут действовать 1 сентября 2023 года.

Александр Щербак/ТАСС

«Комиссия за зачисление средств из других банков в долларах США на счета клиентов — физических лиц, а также малого и микробизнеса составит 50% от суммы перевода, минимум $1 тыс., но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии составит $10 тыс.», — сообщается на сайте банка.

Отмечается, что подобные ограничения связаны с изменением рыночных условий. В Райффайзенбанке рекомендовали клиентам использовать иные способы получения средств, кроме переводов. Новые условия кредитной организации будут распространяться на все входящие переводы.

Как сообщало ИА Регнум 21 июня, Райффайзенбанк также ввёл ограничения для исходящих переводов в евро в российские и иностранные банки. Так, клиенты потеряли возможность перевода средств, если банк получателя расположен в России, ОАЭ, Узбекистане, Армении, Казахстане, Грузии, Молдавии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджане, Иордании, Киргизии или Таджикистане. Позднее, 1 августа банк также временно приостановил приём и покупку наличных долларов и евро у клиентов-физлиц в связи с необходимостью эффективно управлять своей валютной позицией. Как отметили в организации, операции с зарубежной валютой вернутся, когда ситуация изменится.

Экономисты в беседе с корреспондентом ИА Регнум оценили риски дефицита в России наличных долларов и евро. Профессор школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Александр Абрамов назвал маловероятным сценарий полного отказа банков от операций с зарубежными валютами. С другой стороны, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что ситуация с наличной иностранной валютой связана с усилением санкций в отношении российских банков, а также снижением спроса на такого рода услуги со стороны граждан.