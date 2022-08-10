Москва, 10 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Переводы на сумму более 10 тыс. рублей следует придерживать на промежуточных счетах до прохождения пользователем дополнительной идентификации. Такую меру предложили Центробанку (ЦБ) для защиты граждан от мошенников, пишет 10 августа газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Инициатива обсуждалась на последнем заседании Экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финуслуг при Банке России, отмечает издание. «Размораживать» переводы или выдавать кредиты (а их можно оформить без согласия клиента) предлагается после дополнительной проверки пользователя или запроса ПИН-кода.

Председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков рассказал, что на совещании предложение в целом одобрили. Дополнительные меры нужны для снижения потерь граждан.

Другой член ЭС, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что подобный принцип эффективно реализуется на маркетплейсах и сервисах объявлений.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков полагает, что предложенная мера обернётся дополнительными расходами для банков и неудобствами для клиентов. Переводы на 10 тыс. рублей распространены.

По данным Банка России, в первом квартале года через Систему быстрых платежей переводили в среднем по 5,6 тыс. рублей.

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