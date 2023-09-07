Москва, 7 сентября, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода — до 9 марта. Сообщение об этом 7 сентября опубликовали на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА Регнум

Для россиян, у кого валютный счёт или вклад был до 9 марта 2022 года, остаётся лимит на снятие валюты в размере остатка средств на эту дату, но не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, если они уже не использовали такую возможность. Остальные средства можно снять в рублях.

«Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи», — отметили в ЦБ.

Для банков на такой же срок продлили запрет брать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

В Центробанке подчеркнули, что ограничения сохраняют в связи с антироссийскими санкциями, запрещающим финансовым институтам страны приобретать наличную валюту западных государств.

Как сообщало ИА Регнум, до этого ЦБ сообщил о продлении ограничений на снятие валюты 6 марта 2023 года. Положение действовало до 9 сентября.

Президент России Владимир Путин 28 февраля 2022 года подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с антироссийскими санкциями. Среди них были ограничения в отношении операции с иностранными валютами.