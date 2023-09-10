Москва, 10 сентября, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента в 2024 году может проводиться только в тех 30 субъектах РФ, в которых уже использовалась такая форма волеизъявления, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова на пресс-конференции 10 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это не более 30 регионов», — сказала она.

Памфилова сообщила, что ЦИК провел предварительное обсуждение этого вопроса с Минцифры и Ростелекомом. Председатель комиссии отметила, что главным образом указанное ограничение связано с безопасностью системы.

Глава ЦИК также подчеркнула, что те, кто не смог проголосовать в формате ДЭГ, имеют право проголосовать традиционным путём.

В рамках прошедших в России выборов дистанционное электронное голосование применялось в 24 регионах.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев проинформировал, что на систему (ДЭГ) с начала Единого дня голосования было совершено более 27 тыс. DdoS-атак. Он подчеркнул, что такое большое количество нападений не могли совершить частные хакеры, и вмешательством занимаются западные страны.