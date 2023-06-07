Москва, 7 июня, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Центризбирком России утвердил проведение в 24 регионах Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе на сентябрьских выборах. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова заявила 7 июня на заседании комиссии.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Дистанционное электронное голосование

Решение о применении ДЭГ поддержали 11 членов ЦИК, ещё один высказался против.

Памфилова отметила, что ЦИК получил 31 заявку от регионов на проведение дистанционного голосования, семь из них через некоторое время были отозваны. ДЭГ в текущем году охватит более 300 избирательных кампаний, в том числе две кампании федерального уровня — довыборы в одномандатных округах в Крыму и Липецкой области.

«Если говорить о потенциальных избирателях, то ДЭГ затронет 20,6 млн человек», — уточнила председатель ЦИК.

Дистанционно отдать свои голоса за кандидатов в губернаторы смогут избиратели в Алтайском крае, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях. В Архангельской, Владимирской и Ярославской областях, Ненецком автономном округе и Пермском крае состоятся выборы в региональные парламенты.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году единый день голосования пройдёт 10 сентября. Впервые голосовать будут избиратели в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. ЦИК в конце прошлого года запустил там плановую подготовку к выборам. Всего в 54 российских регионах состоится 78 избирательных кампаний, предполагается замещение более 34 тыс. мандатов.