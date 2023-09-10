Москва, 10 сентября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. На систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с начала выборов злоумышленники совершили более 27 тыс. DDoS-атак. Об этом 10 сентября в информационном центре Центральной избирательной комиссии сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он подчеркнул, что на избирательную инфраструктуру, в том числе и на сайт Общественной палаты, идёт огромный поток атак.

«За время проведения голосования отражено более 27 тыс. атак на веб-сервисы ДЭГ», — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что такой большой показатель не может быть атакой частных хакеров, речь идёт о организованных кибератаках западных стран.

«Повышенный фон атак идет и на госуслуги, в том числе мы видим, как используются мошеннические центры, находящиеся на Украине», — добавил представитель Общественной палаты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 сентября глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что за система ДЭГ за два дня выборов подверглась кибератакам более 20 тыс. раз.

С 23:00 7 сентября по 8:00 утра 9 сентября заблокировали 15 528 атак на ресурсы ДЭГ. Как уточнила Памфилова, в основном злоумышленники атаковали сайт vybory. gov.ru. На этот ресурс зафиксировали 14 197 атак.

В первый день голосования на систему дистанционного электронного голосования совершили более пяти тысяч кибератак. Из них 51 атака ― на один из ресурсов, 4583 атаки ― на другой ресурс, 290 атак ― на edg. gov.ru.

В России в единый день голосования в большинстве регионов выборы проходят три дня. Они начались 8 сентября, основным днём станет 10 сентября. Состоятся выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. ЦИК сообщила, что выборы высших должностных лиц запланированы в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве с 8 по 10 сентября проходят выборы мэра.

В Единый день голосования в России впервые проголосуют жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.