Москва, 21 июля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Проект стандарта наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), разработанный при участии IT-экспертов, представили и обсудили на площадке Общественной палаты России. В обсуждении участвовали представители регионов, где в 2023 году применяется ДЭГ, сообщили 21 июля в ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отмечается, что проект представляет собой чек-лист, с помощью которого любой желающий сможет последовательно наблюдать за всеми процедурами в ходе проведения ДЭГ и оценивать прозрачность работы технологии, не обладая специальными техническими навыками.

В проекте документа — 66 пунктов проверки, охватывающих ключевые блоки, такие как «Процедура деления ключа расшифрования», «Загрузка исходных данных в ПТК ДЭГ», «Наблюдение за ходом ДЭГ», «Работа со списком участников ДЭГ» и другие. Отдельное внимание уделено проверке размещения на специальном портале ссылок на средства наблюдения за голосованием.

«Таким образом, любой желающий сможет проследить за работой системы на всех этапах: от подготовительных действий и до подведения итогов голосования», — говорится в сообщении.

Первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Максим Григорьев отметил, что для наблюдателей в регионах, где будет проходить ДЭГ, организуют обучение. Региональные общественные штабы примут активное участие в онлайн-наблюдении.

Стандарт — своевременная идея, так как запрос со стороны общества на наблюдение за электронным голосованием растёт, добавила председатель комиссии, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова.

По словам IT-эксперта Олега Артамонова, математическую функцию обмануть не получится. Из-за криптографической защиты любые нарушения в системе ДЭГ неизбежно проявятся. Ожидается, что чек-лист станет главным инструментом наблюдателя.

ДЭГ привлекает внимание и людей с активной гражданской позицией, и партий. Инициатива крайне нужная, подходы к наблюдению в онлайн-среде требуют стандартизации, добавил политический обозреватель Александр Асафов.

В обсуждении инструментов наблюдения за ДЭГ приняли участие представители Свердловской, Челябинской, Псковской, Воронежской, Курской, Архангельской, Нижегородской областей. Комиссия ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан представит проект стандарта на утверждение Общественной палаты, после чего Единый стандарт наблюдения за ДЭГ будет направлен в регионы, где пройдёт электронное голосование.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Центризбирком России утвердил проведение в 24 регионах Дистанционного электронного голосования на федеральной платформе на сентябрьских выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что ДЭГ в текущем году охватит более 300 избирательных кампаний, в том числе две кампании федерального уровня — довыборы в одномандатных округах в Крыму и Липецкой области. Принять участие в таком голосовании смогут в общей сложности 20,6 млн избирателей.