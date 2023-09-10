Москва, 10 сентября, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Все избирательные участки закрылись в Центральной России в Единый день голосования 10 сентября. Завершились голосования за глав регионов, в законодательные собрания и народные советы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Участки закрылись на выборах глав Московской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областей. В столице состоялись выборы мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов. В ходе трёхдневного голосования москвичи проголосовали в почти 2,2 тыс. избирательных участков очно или в онлайн-формате из любого удобного места. В 2023 году впервые появилась возможность голосования через электронные терминалы на участках. Находящиеся в изоляторах подозреваемые и обвиняемые проголосовали на выборах должностных лиц 18 субъектов России.

В Московской области голосование также было трёхдневным и проходило в около четырёх тыс. избирательных участков, которые оснастили веб-камерами, благодаря чему комиссии оперативно рассматривали возникающие вопросы. Жители региона впервые воспользовались возможностью электронного дистанционного голосования.

В то же время участки закрылись в Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях, в которых выбирали губернаторов. Закрылись избирательные участки в новых регионах страны — Донецкой и Луганской Народных Республиках (выборы в народный совет), Херсонской области (выборы в областную думу) и Запорожская область (выборы в законодательное собрание).

Закрылись участки на выборах в Калмыкии, в областное и законодательные собрания Архангельской и Владимирской областей, в Ивановскую и Ярославскую областные думы, законодательное собрание Ростовской области и собрание депутатов Ненецкого автономного округа.

Как сообщало ИА Регнум, в Единый день голосования в России впервые проголосовали жители новых регионов страны, где зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания, в которые внесли более 1300 кандидатов. «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов.

Президент России Владимир Путин 9 сентября проголосовал на выборах столичного мэра в режиме онлайн. Президент и ранее участвовал в голосовании дистанционно — в 2022 году на выборах столичных муниципальных депутатов он также проголосовал через электронную форму. Глава Центризбиркома Элла Памфилова позднее сообщила, что участие в выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования приняли свыше 3 млн российских избирателей. По её словам, свой выбор сделали уже более 3 млн избирателей в 25 субъектах, включая Москву.