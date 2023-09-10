Вашингтон, 10 сентября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Украина не сможет продолжать военные действия без помощи Соединённых Штатов, заявил 10 сентября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Откровенно говоря, если бы не наша финансовая помощь, то они не протянули бы и дня», — сказал он в интервью The Charlie Kirk Show.

Военный отметил, что ВСУ понесли огромные потери, и кладбища по всей Украине продолжают расти, а больницы переполняться. Президент страны Владимир Зеленский, по словам Макгрегора, заставляет идти на фронт всех, кого удастся поймать.

«Мы не знаем точно, какие у них потери с учетом раненых, но совершенно точно известно, что их несколько сотен тысяч», — подытожил он.

Как сообщало ИА Регнум 9 сентября, экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что Запад понял неминуемость победы России на Украине. По его словам, западные страны из-за этого хотят минимизировать её результаты. Риттер заявил, что остановка конфликта прямо сейчас позволяет представить, какими будут границы Украины, в противном же случае, считает он, в целом вопрос о существовании государства хотя бы в нынешних рубежах повиснет в воздухе.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В бой отправили подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой бригады бойцов, и вскоре в Сети появились кадры подбитых немецких танков, дымящихся на поле боя. Президент России Владимир Путин после этого констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование их западных кураторов, после чего госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ продлится не один месяц, а Вашингтон начал поставку ВСУ кассетных боеприпасов.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что с момента начала наступления украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр указал, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи. Спустя несколько дней телеканал CNN констатировал, что время Киева для достижения хотя бы каких-то результатов в ходе контрнаступления неизбежно заканчивается.