Вашингтон, 8 сентября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. В США 8 сентября констатировали, что время Киева для достижения хотя бы каких-то результатов в ходе контрнаступления неизбежно заканчивается.

Иван Шилов ИА Регнум

«Для Украины часики тикают на фоне осени, приносящей ухудшающуюся погоду и даже более тяжёлые боевые условия», — говорится в статье на сайте телеканала CNN.

В материале отмечается, что Киев хочет оказаться в лучшей позиции, если поддержка Запада ослабнет, но пока этого не произошло, подвергается политическому и стратегическому давлению. В то же время преимущества России в боевых действиях заключаются в численности армии и отсутствии страха потерять союзников.

«Россия может справиться с боевыми действиями на истощение лучше, чем Украина», — отметили авторы.

CNN полагает, что любой результат наступления ВСУ, как и его отсутствие, окажет решающее значение для конфликта.

Украинское контрнаступление на нескольких тактических направлениях в Донбассе началось 4 июня. Тогда в бой пошли подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой бригады ВСУ.

Однако вскоре в Сети появились кадры подбитых немецких танков, дымящихся на поле боя. Президент России Владимир Путин 21 июля констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование их западных кураторов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 4 сентября сообщил, что с момента начала контрнаступления в июне украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр указал, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 августа выразил мнение, что наступление ВСУ продлится месяцы, а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Позднее в США заявили, что у Киева заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Издание The Washington Post отметило, что неспособность Киева достичь успеха на поле боя приводит конфликт в тупик и влечет ослабление западной поддержки.