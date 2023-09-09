Вашингтон, 9 сентября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что Запад понял неминуемость победы России на Украине. Как он сказал 9 сентября, западные страны из-за этого хотят минимизировать её результаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения», — заявил Риттер в интервью Sputnik International.

По мнению бывшего разведчика, остановка конфликта прямо сейчас позволяет представить, какими будут границы Украины. В противном случае, считает Риттер, в целом вопрос о существовании государства в нынешних рубежах повиснет в воздухе. По его мнению, в НАТО недооценивали Россию, когда готовили контрнаступление ВСУ, считая её слабой, но грамотная оборона, дисциплина и отвага российских бойцов «спустили альянс с небес».

«Русские оказались очень хороши, и этот факт сорвал гамбит НАТО», — подытожил Риттер.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В бой отправили подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой бригады бойцов, и вскоре в Сети появились кадры подбитых немецких танков, дымящихся на поле боя. Президент России Владимир Путин после этого констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование их западных кураторов, после чего госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ продлится не один месяц, а Вашингтон начал поставку ВСУ кассетных боеприпасов.

В США в конце августа заявили, что у Киева заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления и что неспособность ВСУ достичь успеха на поле боя приводит конфликт в тупик и влечёт ослабление западной поддержки.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что с момента начала наступления украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр указал, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.

Спустя несколько дней телеканал CNN констатировал, что время Киева для достижения хотя бы каких-то результатов в ходе контрнаступления неизбежно заканчивается.