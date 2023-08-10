Вашингтон, 10 августа, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки имеют все основания полагать, что Вооружённые силы Украины «надлежащим образом» используют предоставленные им кассетные боеприпасы, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в беседе с журналистами 10 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас есть все основания полагать, что они используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями», — сказал Райдер.

Соединённые Штаты Америки предоставили Украине кассетные боеприпасы в начале июля после соответствующего решения американского президента Джо Байдена. 7 июля он заявил, что решение о передаче этого типа вооружения было непростым, однако, по его словам, это должно помочь Вооружённым силам Украины в контрнаступлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Украина предоставила Пентагону доклад о применении кассетных боеприпасов. Информация включает в себя количество как выпущенных снарядов, так и поражённых российских целей.

При этом ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинская сторона предоставит Пентагону первый отчёт о применении кассетных боеприпасов 24 или 25 июля.