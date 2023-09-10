Мелитополь, 10 сентября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. В городе Мелитополе Запорожской области 10 сентября прогремел взрыв. Об этом сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Мелитополе был слышен звук взрыва. Сработала система ПВО, город под надёжной защитой», ― указано в сообщении местных властей в Telegram-канале.

Других подробностей пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа громкий взрыв прогремел в Мелитополе. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Каких-либо подробностей или информации о разрушениях и пострадавших не было.

В июле в Мелитополе прогремели как минимум четыре взрыва. Система противовоздушной обороны отработала 1 июля. На кадрах, выложенных городской администрацией в Сети, виден дымный след в небе над городом.

Три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области 9 июля. Предварительно, это связано с работой ПВО. Официального сообщения властей и оперативных служб о произошедшем не поступило.

Также громкие взрывы в городе раздались 13 и 18 июля.