Мелитополь, 13 августа, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Громкий взрыв прогремел в Мелитополе, сообщил 13 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«В Мелитополе громко. Только что в городе прозвучал взрыв», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Других подробностей произошедшего он не привёл.

Как передавало 13 августа ИА Регнум, в администрации Алёшкинского городского округа сообщили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли и разрушили штаб гуманитарной помощи в Алёшках в Херсонской области. В результате обстрела никто не пострадал.

В декабре 2022 года при обстреле ракетами HIMARS украинские военные убили и ранили несколько жителей Мелитополя. Тогда Рогов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по гостиничному комплексу на территории базы отдыха «Привал охотника».