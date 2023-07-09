Мелитополь, 9 июля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. В Мелитопольском районе Запорожской области прозвучало три взрыва, предварительно, это связано с работой ПВО. Об этом 9 июля сообщил глава общественной организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости/Сергей Аверин

«В Мелитопольском районе прозвучали три взрыва. По предварительной информации — отработала ПВО», — написал он в Telegram-канале.

Официального сообщения властей и оперативных служб о произошедшем нет.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля в Мелитополе прогремел взрыв, отработала система противовоздушной обороны. На кадрах, выложенных городской администрацией в Сети, был виден дымный след в небе над городом.

Серия взрывов прогремела в Мелитополе 28 июня. Как уточнил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, зафиксировано как минимум шесть взрывов.