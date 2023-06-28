Мелитополь, 1 июля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. В Мелитополе в Запорожской области прогремел взрыв. Об этом 1 июля сообщили в военно-гражданской администрации города.

«В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, подробности уточняются», ― говорится в сообщении властей в Telegram-канале.

Также в администрации сообщили, что отработала система противовоздушной обороны. На кадрах, выложенных городской администрацией в Сети, виден дымный след в небе над городом. Других подробностей пока не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, серия взрывов прогремела в Мелитополе 28 июня. Как уточнил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, зафиксировано как минимум шесть взрывов. Информацию подтвердили и в оперативных службах региона.

Утром 30 июня взрывы раздались в Бердянске Запорожской области. Украинская армия осуществила очередную попытку нанесения удара по городу, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).