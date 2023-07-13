В Мелитополе прогремел мощный взрыв
Рогов сообщил о мощном взрыве в Мелитополе
Мелитополь, 13 июля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В городе Мелитополе в Запорожской области прогремел мощный взрыв. Об этом 13 июля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв от артиллерии
«В Мелитополе громко. В городе прозвучал мощный взрыв», — написал он.
Рогов также пообещал позднее уточнить подробности произошедшего.
Как сообщало ИА Регнум, минувшей ночью Рогов проинформировал о серии взрывов в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.