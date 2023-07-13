Мелитополь, 13 июля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В городе Мелитополе в Запорожской области прогремел мощный взрыв. Об этом 13 июля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«В Мелитополе громко. В городе прозвучал мощный взрыв», — написал он.

Рогов также пообещал позднее уточнить подробности произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, минувшей ночью Рогов проинформировал о серии взрывов в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.