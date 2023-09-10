Белгород, 10 сентября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник самолётного типа ВСУ 10 сентября в 14:00 мск, сообщили в пресс-службе Минобороны.

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«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны, отметив, что пресекли попытку террористической атаки киевского режима по российским объектам.

Со своей стороны глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что система ПВО сработала в Белгородском районе и что сбили беспилотник самолётного типа. В результате этой атаки никто не пострадал.

«Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения», — уточнил губернатор в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, утром Минобороны заявило об уничтожении беспилотника ВСУ над территории Брянской области. Атаку ВСУ предприняли в 08:30 по московскому времени.

Глава Орловской области Андрей Клычков спустя несколько часов сообщил, что на территории Корсаковского района средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский дрон. Никто в результате этой атаки не пострадал.