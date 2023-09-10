Орел, 10 сентября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили в Орловской области украинский дрон, он упал на территории Корсаковского района. Об этом 10 сентября сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Друзья, сегодня ещё один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области», — написал он.

Губернатор уточнил, в результате никто не пострадал, разрушений нет, на месте падения дрона работают правоохранители.

Клычков добавил, что ситуация находится под контролем и пообещал сообщать о ходе проверки инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что при атаке украинского дрона получил серьёзные повреждения избирательный участок в Запорожской области. По его словам, удар был нанесён в ночное время, когда в здании не было людей.

До этого в Минобороны сообщили, что утром 10 сентября над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ. Дрон ликвидировали дежурные средства ПВО.