Брянск, 10 сентября, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Российские силы ПВО утром 10 сентября уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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Украинская армия попыталась атаковать беспилотником самолётного типа объекты на территории России. Российские силы ПВО пресекли эту террористическую атаку в 08:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 10 сентября пресс-служба Минобороны заявила, что самолёты морской авиации Черноморского флота уничтожили ночью северо-восточнее острова Змеиный три украинских военных катера.

Быстроходные военные катера Willard Sea Force американского производства с десантными группами ВСУ следовали к крымскому побережью. Также ночью российские силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников у берегов Крыма.