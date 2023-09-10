Москва, 10 сентября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. К президентским выборам, которые состояться в 2024 году, необходимо изжить попытки давления административным ресурсом на избирателей. Об этом 10 сентября в информационном центре Центральной избирательной комиссии заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«К выборам президента мы должны вообще выжечь это (применение админресурса ― прим. ред.) калёным огнём. Вы знаете, как наши люди, тем более сейчас, относятся к элементам принуждения: не просто с раздражением, мы получаем обратно противоположный результат», ― подчеркнула Памфилова.

Она пояснила, что чем больше степень давления на людей, тем больше они сопротивляются. И такая позиция, по словам главы Центризбиркома, правильная и справедливая.

Памфилова добавила, что то, что касается выявления применения административного ресурса ― это достаточно сложная ситуация. Она призвала серьёзно относиться к жалобам на применение админресурса, даже поступающим от анонимных источников.

Как сообщало ИА Регнум, в России в единый день голосования в большинстве регионов выборы проходят три дня. Они начались 8 сентября, основным днём станет 10 сентября. Состоятся выборы губернаторов, членов местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. Высших должностных лиц регионов выберут в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве с 8 по 10 сентября проходят выборы мэра.

В единый день голосования в России впервые проголосуют жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

В 2024 году россияне будут избирать президента страны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава государства ещё не делал каких-либо заявлений о своих планах на участие в выборах в 2024 году. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что у Путина насыщенный рабочий график и насыщенная повестка дня, и пока о предстоящих выборах речь не идёт.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 20 января объявила о начале подготовки к выборам президента страны. По её словам, время до начала президентской кампании пролетит быстро, поэтому подготовка ведётся заранее, учитывая нынешние условия. На данный момент идёт работа по подготовке технической, цифровой, методологической, организационной и кадровой баз с прицелом на президентскую кампанию — 2024.