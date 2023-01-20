Москва, 20 января, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 20 января объявила о начале подготовки к выборам президента страны, которые состоятся в 2024 году.

Cikrf.ru Элла Памфилова

По её словам, время до начала президентской кампании пролетит быстро, поэтому подготовка ведётся заранее, учитывая нынешние условия.

На данный момент идёт работа по подготовке технической, цифровой, методологической, организационной и кадровой баз с прицелом на президентскую кампанию-2024.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков признавался, что президент России Владимир Путин пока не решил, выдвигать ли свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.

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