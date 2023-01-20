Памфилова: подготовка к выборам президента России в 2024 году началась
Глава ЦИК: в России началась подготовка к президентской избирательной кампании
Москва, 20 января, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 20 января объявила о начале подготовки к выборам президента страны, которые состоятся в 2024 году.
По её словам, время до начала президентской кампании пролетит быстро, поэтому подготовка ведётся заранее, учитывая нынешние условия.
На данный момент идёт работа по подготовке технической, цифровой, методологической, организационной и кадровой баз с прицелом на президентскую кампанию-2024.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков признавался, что президент России Владимир Путин пока не решил, выдвигать ли свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.
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