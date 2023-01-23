Москва, 23 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин еще не делал каких-либо заявлений о своих планах на участие в выборах главы государства в 2024 году. У него насыщенный рабочий график и насыщенная повестка дня, и пока о предстоящих выборах речь не идет. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вопрос журналистов о возможном участии Путина в президентских выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока, я еще раз повторяю, продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента», — заявил Песков.

Напомним, в марте 2020 года Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин участвовать в выборах главы РФ в 2024 году, также ответил, что президент еще не заявлял о каком-либо решении по этому вопросу, до выборов еще предстоит много работы.

Вопрос участия Путина в следующих выборах главы государства поднимался на форуме «Россия зовет!» в ноябре 2021 года. Тогда президент ответил, что он пока не решил для себя, будет ли он это делать или нет.

Спустя год, в ноябре 2022 года, журналисты снова спросили об этом пресс-секретаря президента РФ. Тогда Дмитрий Песков ответил на него практически так же — президент Владимир Путин еще не принял решения по выдвижению на выборах главы государства в 2024 году.